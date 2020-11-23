كشفت تلاعبا في عهدة أدوية مخدرة.. حملة على المنشآت الطبية بالشرقية

شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة موسعة، اليوم، للمرور علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

ضمت الحملة إدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بمديرية الشئون الصحية وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وأثناء التفتيش على مستشفى الخاص كشفت الحملة تلاعبًا في عهدة الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، وجرى تحريزها مع دفاتر عهدة المخدرات والسموم، بالإضافة لضبط أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية تالفة معدة للإستخدام، وأخرى محفوظة فى ظروف تخزين غير ملائمة، ما قد يعرضها للتلف.

وأسفرت جهود الحملة أيضا عن التحفظ على 2107 (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، لمخالفات دوائية بمخزن خاص توزيع الأدوية، تمثلت المخالفات المضبوطة فى وجود أدوية بدون فواتير مجهولة المصدر، وأخرى محفوطة فى غير إشتراطات التخزين المناسبة ما يعرضها للتلف، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر رقم 19890 ، 19982 جنحة لسنة 2020، بمركز الشرطة بأبو كبير، لكل من المستشفي الخاصة ومخزن الأدوية.

وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من رجال جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، ومفتشي الصيدلة والعلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.