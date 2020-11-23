وكيلا وزارتي الصحة والتعليم بالغربية يتابعان مصابي حادث بسيون

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم مستشفى بسيون المركزي، فور وقوع حادث ميكروباص طالبات مدرسة السيدة صفية الصناعية بنات بصا لحجر وبعد الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات، فقد استقبلت المستشفى عدد 9 حالات إصابة.

تم عمل الإسعافات الطبية الأولية لـ 7 حالات والحالات مستقرة وتخضع للعلاج والمتابعة داخل المستشفى وتم تحويل حالتين إلى المستشفى الجامعي بطنطا لخطورة حالتهما الصحية.

كان طريق صا الحجر بمدينة بسيون، بمحافظة الغربية، شهد حادث تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص من بينهم 8 طالبات بجروح وإصابات متفرقة، ونُقل المصابون لمستشفيات طنطا الجامعي وبسيون العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قرية صا الحجر، وانتقلت سيارتا إسعاف لمكان الحادث وتبين تصادم سيارتين.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، بينهم 6 طالبات، ونُقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.