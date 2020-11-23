زحام شديد بلجان الدائرة الخامسة بالبحيرة قبل إغلاق باب التصويت

شهدت لجان الدوائر الانتخابية بمدن البحيرة، إقبالا متوسطا مع الساعات الأخيرة من اليوم الأول للانتخابات البرلمانية "جولة الإعادة"، في الوقت الذي شهدت فيه لجان القرى الريفية تواجدا كثيفا للناخبين، بعدما أعلن كبار العائلات خروجهم في تجمعات مع أسرهم، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وتقديم الدعم لمرشحيهم.

وشهدت الدائرة الخامسة، بالتحديد لجان مركز حوش عيسى، زحامًا شديدًا أمام اللجان الانتخابية، وبدى الحضور كثيفا في لجان الرجال، على عكس بداية اليوم الذي شهد تواجد ملحوظ للسيدات، وصل إلى حد الزحام في بعض اللجان.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، دون تأخر أو حدوث أي عقبات.

وقام اللواء آمنة، بجولة ميدانية بمركز ومدينة دمنهور لمتابعة سير العملية الانتخابية وتهيئة المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتفقد خلال جولته لجان مركز إعداد القادة، وكذا لجان مدارس "عمر كامل الوكيل الثانوية بنات، دمنهور الثانوية العسكرية، محمد خميس المتميزة الرسمية لغات، السيدة زينب الابتدائية ومعاذ بن جبل الثانوية بنات".

وأشاد المحافظ بوعي المواطنين والإقبال الملحوظ للمواطنين لإتمام الاستحقاق الدستوري، مع حرصهم على الالتزام بارتداء الكمامات والحضور بالرقم القومي.

وعبر المحافظ عن ثقته فى وعي المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية، وأن تظهر بصورة تليق بمحافظة البحيرة والديمقراطية التي تنالها الآن الدولة تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد بالحضور الكبير للمرأة البحراوية، مشددا على تقديم كل أوجه الدعم لإنجاح العملية الانتخابية، وذلك بتوفير جميع الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الانتخاب، مع توفير مظلات وأماكن انتظار للعمل على راحة الناخبين ومقاعد لكبار السن والناخبين وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها.