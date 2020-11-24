بريد الوطن.. فى حب سيد الكونين وخاتم المرسلين

أول ما انفطر قلبى، أوجد الله حبك يا نبينا فى قلبى، نور وجهك جاءنى من بعيد، بالبشرى والتبليغ كان خير معين، أرسلت بالإسلام الذى هدانى لليقين، ومن ثم إيمانى أصبح على الطريق المستقيم، أفديك يا رسول الله بروحى وأبنائى وأهلى أجمعين، يا من كانت المعجزات تحت قدميك الشريفة ولمسة يديك الكريمة ونظرة عينيك المضيئة عند سدرة المنتهى التى كانت عندها جنة المأوى، يا من أُسرى بك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأعرج بك إلى السماوات العلى تجلياً وإكراماً، يا من شاهدت الآيات الكبرى وفضلت أفضل تفضيل من رب العباد وسألت الرحمة والعفو لأمتك الضعيفة، وفرض الله الصلاة التى هى عماد الدين على المسلمين وسألت الله التخفيف حتى لا تشاق أمتك، لسانك يا نبينا كان صادقاً أميناً وكنت منزهاً عن الخطايا والزلات، العدو كان كارهاً ولكن عند الحكم والمشورة كان مجيراً وطالباً رأيك السديد، صلى الله عليك تشريفاً وإجلالاً وعلواً لقدرك الغالى، كثرة الصلاة والسلام عليك طول اليوم ما تكفينا، وفى المنام رؤيتك كل ما لدينا من الأمانى، تحملت الشدائد وعلمتنا الصبر على البلاء، نرجو شفاعتك يوم القيامة، عند مولدك انشق القمر وأضاءت الشمس نوراً غطى السماوات والأرض، عشت يتيماً ولم تبالِ ورميت حمولك على الله فسدد خطاك وبارك ممشاك، رسالتك الخاتمة كانت للبشرية كافة غير كل الأنبياء.

سامى جابر الشيخ

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