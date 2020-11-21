بريد الوطن.. ألف الوصل
كتب:
بريد الوطن
09:59 ص | السبت 21 نوفمبر 2020
الوصل
عشان تدبح بقايا الأصل
يا ريت من فضلك الأول
تسنّ النصل
سنين العمر مدبوحة بسكينك
وباقى العمر مستنى جواب الفصل
لعل ضميرك الغايب ف يوم يرجع
وهمزة قطعك القاسية
تحننها بألف الوصل
نجلاء نعيم
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