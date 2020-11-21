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محمود مسلم

بريد الوطن.. ألف الوصل

كتب:

بريد الوطن
09:59 ص | السبت 21 نوفمبر 2020
الوصل

الوصل

عشان تدبح بقايا الأصل

يا ريت من فضلك الأول

تسنّ النصل

سنين العمر مدبوحة بسكينك

وباقى العمر مستنى جواب الفصل

لعل ضميرك الغايب ف يوم يرجع

وهمزة قطعك القاسية

تحننها بألف الوصل

                                                                                   نجلاء نعيم

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