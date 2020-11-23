بريد الوطن.. دهشة
كتب:
بريد الوطن
10:11 ص | الإثنين 23 نوفمبر 2020
الفرح
طفل اندهاشك يرنو شوقه المرفا
يطوى وجيب أنين يسبق النزفا
ربيعه يعتلى عراف لهفته
ودون سوسنة تستنطق العزفا
ملهاتها بسمة فى كف همستها
غنى ولات سكون يمنع العصفا
من ناعسات خيال فى أكنتها
يرتاح فى راحها يستعذب الوصفا
مشوش الفكر يا طيف القصيد وقد
يلوكك العزم يلقى دونه العطفا
من حاويات فراق قدّ صفعتها
طيف انتشائك يرنو ثغره قطفا
تصدر الوله الملتاع يدفعه
حنينه علّه يرنو له طيفا
فارفع قصيدك يا إحساس ملتهبا
لا تقبل الدهر فى إدهاشه سقفا
واكتب على ناقشات الذكر طيف هوى
تنهد الصبح يهفو وجده رشفا
عبدالناصر الكومى
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