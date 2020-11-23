بريد الوطن.. دهشة

طفل اندهاشك يرنو شوقه المرفا

يطوى وجيب أنين يسبق النزفا

ربيعه يعتلى عراف لهفته

ودون سوسنة تستنطق العزفا

ملهاتها بسمة فى كف همستها

غنى ولات سكون يمنع العصفا

من ناعسات خيال فى أكنتها

يرتاح فى راحها يستعذب الوصفا

مشوش الفكر يا طيف القصيد وقد

يلوكك العزم يلقى دونه العطفا

من حاويات فراق قدّ صفعتها

طيف انتشائك يرنو ثغره قطفا

تصدر الوله الملتاع يدفعه

حنينه علّه يرنو له طيفا

فارفع قصيدك يا إحساس ملتهبا

لا تقبل الدهر فى إدهاشه سقفا

واكتب على ناقشات الذكر طيف هوى

تنهد الصبح يهفو وجده رشفا

عبدالناصر الكومى

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