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محمود مسلم

بريد الوطن.. دهشة

كتب:

بريد الوطن
10:11 ص | الإثنين 23 نوفمبر 2020
الفرح

الفرح

طفل اندهاشك يرنو شوقه المرفا

يطوى وجيب أنين يسبق النزفا

ربيعه يعتلى عراف لهفته

ودون سوسنة تستنطق العزفا

ملهاتها بسمة فى كف همستها

غنى ولات سكون يمنع العصفا

من ناعسات خيال فى أكنتها

يرتاح فى راحها يستعذب الوصفا

مشوش الفكر يا طيف القصيد وقد

يلوكك العزم يلقى دونه العطفا

من حاويات فراق قدّ صفعتها

طيف انتشائك يرنو ثغره قطفا

تصدر الوله الملتاع يدفعه

حنينه علّه يرنو له طيفا

فارفع قصيدك يا إحساس ملتهبا

لا تقبل الدهر فى إدهاشه سقفا

واكتب على ناقشات الذكر طيف هوى

تنهد الصبح يهفو وجده رشفا

                                                                           عبدالناصر الكومى

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