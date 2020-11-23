بريد الوطن.. حتى لا تخسر ذاتك

لا تصدق آراء الآخرين أكثر من تصديقك لنفسك ما دُمت على قدر من الوعى والعلم، حتى لا تضيع هويتك وتتملكك الرسائل المزيفة عن ذاتك، فمهما كانت آراء من حولك فيك، فهى فى النهاية مجرد آراء، فأنت لست انعكاساً لما يعتقده البعض عنك ويريدونه منك.. يقول أرتور شوبنهاور: «أفكارك وحدك هى التى تجلب لك الحقيقة والحياة، إنَّ اعتمادك على أفكار الآخرين كأن تعتمد على رُفات أحدهم! أن يعطيك أحدهم أفكاره كأن يُعطيك ملابسه المهملة».

استمع إلى ذاتك الحقيقية حتى لا تخسرها، لذلك لا تجعل آراء الآخرين تؤثر فيك أو تهيمن عليك، بل اعمل على زيادة وعيك من خلال تطويرها ومعرفة ما يميزها من مهارات فنية وقدرات عقلية حتى تكون تحت سيطرتك وإدارتك وحتى تستطيع أيضاً التمكن من إدارة مختلف العلاقات بشكل عام.

لا تدع ضجيج آراء من حولك يزعجك، أو يهيمن عليك أو يحجب عنك صوتك الداخلى أو يعلو عليه فتعلق سعادتك وقراراتك المصيرية عليهم، فلا أنت قادر على إرضائهم ولا إرضاء نفسك، بل تعلم كيف تستفيد من وجهات نظرهم، بما يرتقى بك ويزيد استقلاليتك؟.

ضع حدوداً لنفسك مع الآخرين حتى لا تجعل أى شخص يتدخّل فى ما لا يعنيه فوجهات نظرهم تخصهم، ولا يعنى بالضرورة أن ما يقولونه هو ما يمثلك، ثق فى ذاتك حتى لا تتأثر بتدخلات المتطفلين فتفسد آراؤهم حياتك.

عصام كرم الطوخى

خبير تنمية بشرية

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