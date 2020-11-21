بريد الوطن.. خلود الفكر (قصة قصيرة جداً)

عندما كنت أتطلع إلى عينيه كنت أرى الحياة.. فهو يمتلك إرادة قوية تعبر حدود المستحيل، لم أره يوماً ضعيفاً أو مهزوماً، إنه صديقى الذى علَّمنى كيف أرى الحياة بعينيه، اقتربت منه فى أحد الأيام وهمست إليه قائلاً: «يدهشنى ويحير عقلى إصرارك الدائم على الكتابة!.. بالرغم من أنك تعلم أن عدداً قليلاً من البشر هو الذى يقرأ».. قال لى: «عندما أمسك بالقلم وأبدأ فى تجسيد أفكارى على الورق.. أشعر أن الحياة لا تزال تتدفق فى أعماقى.. فهى لحظة صدق.. أرحل من خلالها عابراً حدود الزمان والمكان.. محاولاً اكتشاف المعنى الحقيقى للحياة، وفى رحلة بحثى هذه عن الحياة.. تعلمت كيف أحياها، وتعلمت أيضاً أنه حتماً ولا بد أن أرحل تاركاً إياها.. لهذا كان الخلود هو الحلم الذى ظل يسكننى منذ أن أدركت معناها.. والذى لا أزال أسعى جاهداً لتحقيقه.. سوف يعيش الفكر».

نجيب محفوظ نجيب

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com