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محمود مسلم

بريد الوطن.. قلق فى صدرى

كتب:

بريد الوطن
10:07 ص | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
قلق فى صدرى

قلق فى صدرى

 

 يقلق النوم فى صدرى

قمر

يروح ويجىء

خلسة

ألملم شالات الأرامل

دموع اليتامى

رشفة رشفة

فى صدرى

أدفنها

ضوء شاحب

ليل بلا حياة

دبيب

ضعيف

صدى لحياة قديمة

فى داخلى

أمد يدى لألتقطه

يتمزق الضوء

فى قعر الحكايات

العالم عدمى اللون

موسيقى خافتة

أترك يد أمى

إلى أعماقى

الطفل الذى

كنته قبل ألف عام

تطوقنى نظرته

يتلعثم المكان بنظرات

الريبة

                                                                أسماء محمد عيزوقى 

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