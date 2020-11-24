بريد الوطن.. قلق فى صدرى

يقلق النوم فى صدرى

قمر

يروح ويجىء

خلسة

ألملم شالات الأرامل

دموع اليتامى

رشفة رشفة

فى صدرى

أدفنها

ضوء شاحب

ليل بلا حياة

دبيب

ضعيف

صدى لحياة قديمة

فى داخلى

أمد يدى لألتقطه

يتمزق الضوء

فى قعر الحكايات

العالم عدمى اللون

موسيقى خافتة

أترك يد أمى

إلى أعماقى

الطفل الذى

كنته قبل ألف عام

تطوقنى نظرته

يتلعثم المكان بنظرات

الريبة

أسماء محمد عيزوقى

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