بريد الوطن.. قلق فى صدرى
كتب:
بريد الوطن
10:07 ص | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
قلق فى صدرى
يقلق النوم فى صدرى
قمر
يروح ويجىء
خلسة
ألملم شالات الأرامل
دموع اليتامى
رشفة رشفة
فى صدرى
أدفنها
ضوء شاحب
ليل بلا حياة
دبيب
ضعيف
صدى لحياة قديمة
فى داخلى
أمد يدى لألتقطه
يتمزق الضوء
فى قعر الحكايات
العالم عدمى اللون
موسيقى خافتة
أترك يد أمى
إلى أعماقى
الطفل الذى
كنته قبل ألف عام
تطوقنى نظرته
يتلعثم المكان بنظرات
الريبة
أسماء محمد عيزوقى
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