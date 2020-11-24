الأب حامل نجله في المترو: "هفضل خدامه لآخر لحظة"

قال عبد التواب محمد عبد اللطيف، صاحب صورة الأب الذي يحمل نجله على كتفه بمترو الأنفاق، إن قصة صورته ترجع إلى ذهابه إلى مستشفى لإجراء جلسة علاج طبيعي له، وعندما كان عائدًا إلى المنزل بالمترو جرى التقاط الصورة.

وأضاف خلال تصريحات مع مراسل برنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "dmc": "حد اتصل بيّ الصبح من قرايبي وقالوا لي انت ليك صورة على مواقع التواصل الاجتماعي عاملة ضجة جامدة أوي، رغم إني معرفش هوية المصور".

وتابع: "أساعد ابني على تلقي جلسات العلاج الطبيعي منذ عام 2005 بخلاف أنني أتردد عليها مستشفيات الدمرداش وسيد جلال وقصر العيني، ويعاني من ضمور في نصف الأيسر، وهو ما أثر على قدمه ويديه اليسرى".

وأشار عبدالتواب، إلى أنه فخور جدا بابنه، وأنه يعتبره تاجا على رأسه: "طول عمري خدامه ولآخر لحظة أنا خدامه، وربنا عالم باللي عدى، عملت قرض عشان أعالجه وبعدها عملت 3 استكمالات، أتمنى إن ربنا يشفيه وإنه يسهل لنا ونعمل عمرة، وعاوزين نشوف مشكلة لموضوع الرشاح لأنه بيقع بالعجلة".