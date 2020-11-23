جمارك مطار القاهرة تضبط شبكة لتهريب الهواتف المحمولة

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تشكيلا ضم راكبين وفني يعمل بإحدى شركات الطيران بالمطار، تخصص في تهريب الهواتف المحمولة من الخارج، وجرى ضبط الراكبين أثناء وصولهما من دبي ومعهما 80 هاتفا محمولا، وضبط الفني فور خروجه من المطار ومعه 30 هاتفا محمولا على جسده، وذلك أثناء محاولة تضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب هواتف محمولة بصحبة راكب

وفي أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي رحلة رقم 913، اشتبه عبدالعال نعمان، مدير الجمارك، في الراكبين أثناء إنهاء إجراءات وصولهما لقصره مده سفرهما وتعدد ترددهما على المطار، وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تحت إشراف أحمد عمر، وأميرة طلبة روساء الأقسام بالجمارك، وتلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل الحقائب، وجرى تكليف أحمد مجاهد وعماد صلاح مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكبين يدويا تحت إشراف أحمد سيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، وعثر معهما على 80 هاتفا محمولا من ماركة "iPhone"، مخبأة بين طيات ملابسه.

فني يعمل بشركة طيران

واعترف الراكبان بوجود فني يعمل بشركة طيران يساعدهما على تهريب المحمول بالمطار، وتبين ذلك من محادثات واتس آب بينهم، وجرى ضبطه أثناء خروجه من الدائرة الجمركية، وفتش مصطفى صادق، وأحمد صبري، مأموري الجمارك، ذاتيا، وعثر معه على 30 محمولا مخبأة على جسده.

تحرير محضر جمركي

وأمر عبدالعال نعمان مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد التشكيل المكون من 3 أفراد بعد العرض على الدكتور مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وإخطار الجهات المختصة.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة باشتراط تحليل كورونا المستجد كوفيد 19، كما تلتزم بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين والعاملين بالمطار خاصة صالات السفر والوصول.