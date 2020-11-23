مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 153 رحلة خلال 24 ساعة

يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم، 77 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 8 آلاف راكب، كما يغادر المطار 76 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوروبية وعربية وآسيوية وأفريقية، تقل على متنها نحو 8 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة.

مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 153 رحلة لنقل 16 ألف راكب

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنّ صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة المقبلة، مغادرة ووصول نحو 16 ألف راكب على متن 153 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

المطارات المصرية تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

قرارت للمصريين والأجانب القادمين من الخارج

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من: اليابان، الصين، تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية، كندا، ومطارات لندن هيثرو، باريس، فرانكفورت، حيث يتم السماح بـ96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا، حال عدم إحضاره شهادة PCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.