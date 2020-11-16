بداية ساخنه لمعركة الإعادة على مقعد النواب بدائرة قليوب

استعادت دائرة قليوب والقناطر الخيرية، في محافظة القليوبية، أجواء الانتخابات الساخنة من جديد، بعد الإعلان عن وجود إعادة على مقعد وحيد بالدائرة والمحافظة، بين درويش مرعي، مرشح حزب "مستقبل وطن"، وكريم عزت، مرشح مستقل، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حسيما أسفرت عنه نتائج انتخابات الجولة الأولى بمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وشهدت الدائرة تحركات حثيثة من المرشحين، فور إعلان النتيجة، وبدأ كلاهما في حشدد التأييد والدعم من أنصاره، ووجه مرشح حزب "مستقبل وطن" رسالة للناخبين طالبهم فيها باستكمال مسيرة دعمه، والوقوف بجواره في جولة الإعادة، فيما أعلن مرشحا نفس الحزب، اللذين فازا بالمقعدين الآخرين بالدائرة، عادل عامر، والدكتور إبراهيم عويس، تأييدهما لمرشح الحزب، درويش مرعي، في جولة الإعادة

وفي المقابل، بدأ المرشح المستقل، عزت كريم، محاولاته لكسب تأييد أكبر عدد من أنصار المرشحين المستقلين الآخرين بالدائرة، والذين خرجوا من السباق في الجولة الأولى، سعياً لتحقيق أغلبية تمكنه من الفوز على مرشح "مستقبل وطن" والفوز بمقعد للمستقلين في الدائرة، بعد فوز مرشحي الحزب بالمقعدين الآخرين.

وأظهرت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية حصول ائتلاف الأحزاب بقيادة "مستقبل وطن"، على 15 مقعداً من أصل 16 مقعداً فردياً، جرت عليها الانتخابات في 6 دوائر، بواقع 12 مقعداً لحزب "مستقبل وطن"، ومقعدين لـ"الشعب الجمهوري"، ومقعد لحزب "الوفد الجديد".

بينما خسر 207 مرشحين، يمثلون الأحزاب السياسية الأخرى والمستقلين، في الجولة الاولى من الانتخابات التي جرت بين 223 مرشحاً، فيما حسمت "القائمة الوطنية من أجل مصر"، مقاعد القائمة، البالغ عددها 14 مقعداً بمحافظة القليوبية، حيث فازت بفارق كبير عن قائمة "تحالف المستقلين"، في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.