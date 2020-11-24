محافظ القليوبية يتابع تطوير كورنيش النيل وكوبري كفر الجزار ببنها

أجرى محافظ القليوبية جولة ميدانية بمدينة بنها تفقد خلالها أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل، وتطوير كوبري كفر الجزار للانتهاء منه في أقرب وقت، من أجل تحقيق السيولة المرورية للسيارات ومنع التكدسات.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل، حيث ناقش عناصر التطوير والتي تشمل أنواع وألوان خامات الرخام، وأيضا الأنترلوك المتناسق مع ألوان الرخام.

كما تفقد تطوير وإجراء الصيانة اللازمة لكوبري كفر الجزار الحديدي، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لجسم الكوبري وإنشاء البلدورة الوسطى وجار أعمال وضع طبقة أسفلت بقطر 5 سم.

وشدد المحافظ خلال الجولة على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف، وفتح الكوبري أمام السيارات باعتباره محورا مروريا مهما يصعب غلقه.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد تطوير ورصف مدخل طريق الرملة بمدينه بنها بطول 1400متر بتكلفه 10مليون جنيه، ووجه الهجان بعمل بالوعات صرف الأمطار قبل الانتهاء من أعمال الرصف.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة والمهندس علي عقيل السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة والمهندسين القائمين على التطوير.

في وقت سابق استقبل المحافظ، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتفقّد عدد من الأماكن المتميزة بغرض طرحها قريبا كمشروعات تجارية متنوعة لخدمة أهالي المحافظة.

وتفقد "عشماوي" بصحبة المحافظ أكثر من موقع متميز بمحيط المحافظة تصلح لتكون مشروعات تجارية وأسواقاً متخصصة، حيث تم زيارة 5 مواقع مختلفة خلال الجولة التفقدية.