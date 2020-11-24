"الفرجاني": محاولة اغتيالي تهدف إلى التأثير على نسب التصويت بالفيوم

قال أحمد مصطفى عبد الواحد، عضو مجلس النواب ومرشح الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، أنّ محاولة الاغتيال التي تعرض لها صباح اليوم، أثناء عودته إلى منزله بعد متابعة انتهاء اليوم الأول من عملية الاقتراع، تهدف إلى التأثير على نسب التصويت واستهداف شعبيته وسط أهالي دائرته.

وطمأن "الفرجاني" أهالي دائرته على وضعه الصحي، مؤكدًا أنّ أهالي طامية وسنورس يعرفونه جيدًا وجميعهم أهله، وليس بغريب عنهم، ودعاهم إلى الإصطفاف وإكمال المسيرة حتى نهاية اليوم وإعلان النتيجة.

وقدّم "الفرجاني" الشكر لجميع من اتصل للاطمئنان عليه أو زاره بالمستشفى، داعيًا من لم يقم بالتصويت بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار الأصلح، قائلًا إنّ الله شهيد على أنّه ما زال على العهد لخدمة أهالي الدائرة، ولم يقم بإيذاء إنسان ولم يرد على الإساءة والتجني بالإشاعات لأنه يتعامل بشرف ويحتسب ذلك عن الله.

وكان مجهولون أطلقوا النيران على مرشح الدائرة الثالثة ومقرها مركزي طامية وإطسا، بمحافظة الفيوم، ما أسفر عن إصابته ونجل شقيقه، ونقلا إلى إحدى المستشفيات الخاصة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز طامية، بوقوع حادث إطلاق نار تجاه أحمد مصطفى عبدالواحد، وشهرته أحمد الفرجاني، عضو مجلس النواب، المرشح الذي ينافس في جولة الإعادة بالدائرة الثالثة، ومقرها مركزي طامية وسنورس، خلال عودته إلى منزله، وإصابته ونجل شقيقه، ونقلهما إلى مستشفى خاص.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد مفتاح، رئيس مباحث شرطة طامية، إطلاق ملثمين النيران على النائب أمام منزله بسراي كوم أوشيم، بعد عودته من متابعة عملية التصويت، وإصابة نجل شقيقه الذي كان برفقته.