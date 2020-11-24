مؤشرات أولية: تقدم "المقرحي" على منافسه "عمارة" بمركز الدلنجات

أظهرت المؤشرات الأولية بعد الانتهاء من فرز 10 لجان بالدائرة السادسة بالبحيرة، ومقرها مركز الدلنجات، تقدم اللواء أشرف المقرحي، على منافسه محمد عمارة، وبلغ فرق الأصوات بينهما أكثر من 2500 صوت انتخابي.

وبدأت منذ قليل عملية فرز الأصوات بلجان البحيرة، مع انتهاء اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020م فى جولة الإعادة، وغلق صناديق الاقتراع بكافة مدن ومراكز ومدن المحافظة فى موعدها المحدد فى تمام الساعة التاسعة مساءا.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه لم يتم تسجيل أى شكوى أو خروقات تؤثر على سير الاقتراع ولم توجد أى معوقات أو مشاكل بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى التواجد والإقبال المتزايد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكافة الدوائر الانتخابية خاصة خلال الساعات الأخيرة من اليوم.

مشيدا بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة.

كما أكد على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات الفرعية والغرفة المركزية والتواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

مؤكدا أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان اليوم تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة مع إلتزام جميع المواظفين والناخبين المتواجدين باللجان بإرتداء الكمامات.

كما تم توفير أوتوبيسات ووسائل النقل اللازمة وجميع الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الإنتخاب بكل سهولة ويسر مع توفير مظلات وأماكن إنتظار للعمل على راحه الناخبين مع رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات واللجان الانتخابية.