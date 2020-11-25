محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان قاعة الدكتور حسام العطار

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قاعة الراحل الدكتور حسام الدين العطار مؤسس وأول رئيس لجامعة بنها، وذلك بمقر الجامعة بمدينة العبور.

وكرم محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها أسرة الدكتور العطار وأهداهم درع الجامعة، كما تم تكريم الدكتور صفوت زهران رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها السابق، وذلك بحضور المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين، وعدد من نواب وقيادات جامعة بنها السابقة والحالية وعمداء الكليات.

وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إن إطلاق اسم الدكتور حسام الدين العطار رئيس الجامعة الأسبق، على القاعة الرئيسية بمقر الجامعة الجديد بالعبور يأتى تكريما وتقديرا لجهوده ودوره المتميز وما قام به من إسهامات لصالح جامعة بنها.

من جانبه أعرب محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان عن سعادته بتواجده في لمسه وفاء تكريم المرحوم الدكتور حسام الدين العطار رئيس جامعة بنها الأسبق، مؤكدا أن جامعة بنها هى منارة المحافظة وبيت الخبرة، مشيدا بالتعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة والذى كان أحد ثماره مشروع مستشفى بنها التخصصى الجديد.

يذكر أن المرحوم الدكتور حسام الدين العطار هو مؤسس جامعة بنها وأول من تولى رئاسة الجامعة في أغسطس 2005 وحتى يوليو 2009 بعد انفصالها عن جامعة الزقازيق.

وتقام قاعة المرحوم الدكتور حسام الدين العطار بالدور الأول بمشروع مبنى الخدمات الطلابية بالعبور وهى قاعة متعددة الاستخدام على مساحة 625 مترا مربعا بارتفاع يتراوح ما بين 9 الى 12 مترا وتستوعب 550 شخصا ويتم استخدامها فى تنظيم اللقاءات والمحاضرات حيث تحتوي القاعة على 5 أبواب متباعدة وتم تجهيزها بنظام صوتيات وتكييف مركزي ونظام إنذار مبكر للحريق بتكلفة اجمالية بلغت 11 مليون جنيه.