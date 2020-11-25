زيادة أسرة العناية بـ"عزل قها" استعدادا للموجة الثانية لكورونا

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى عزل قها لمرضى فيروس كورونا، لترتفع من 15 سريرا إلى 40 استعدادا لمواجهة الموجة الثانية من لفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن جميع الأسرة جرى تزويدها بأحدث أجهزة التنفس الصناعي وانتداب أطباء متخصصين لها من جامعة بنها، والمستشفيات التعليمية حسب البروتوكول المبرم بين مديرية الصحة بالقليوبية وتلك الجهات.

أضاف الطباخ في تصريحات صحفية، أنه جرى تزويد المحافظة بجهاز "PCR" عالي الكفاءة بالمعامل المركزية، استعدادًا للموجة الثانية من الفيروس، وبهذا يزيد عدد الأجهزة الموجودة بالمحافظة إلى 3 متواجدة بحميات بنها ومستشفى الحجر الصحي بقها والمعامل المركزية.

وأشار إلى أنه جرى تجهيز أدوية علاج فيروس كورونا، مزودة بمسكات ومطهرات وبدل أحادية لتوزيعها على المصابين سواء المعزولين بمنازلهم أو المحجوزين بالأقسام الداخلية والرعاية بمستشفيات العزل المحددة من قبل مديرية الصحة.

وأوضح الطباخ أنه جرى تنشيط غرفة الطوارئ المركزية بالقليوبية، للعمل على مدار 24 ساعة وتزويدها بأطباء رعاية عاجلة وصدر لتلقي التقارير الطبية ولتسكين جميع الحالات المصابة بالأقسام الداخلية وأقسام والرعاية إذا لزم الأمر، بالمستشفيات التي تم تحديدها لاستقبال مصابي كورونا.

وكثفت فرق مكافحة العدوى من مرورها على جميع مستشفيات الصدر والحميات والحجر الصحي، لإعادة تدريب الفرق الطبية على كيفية التعامل مع مصابي فيروس كورونا علاوة على تتبع الأفراد المخالطين للمصابين والمعزولين بمنازلهم حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم من كورونا.

أضاف الطباخ أن 13 مستشفى على مستوى المحافظة بخلاف 5 مستشفيات أخرى غير تابعة لمديرية الصحة بالقليوبية، استعدت للموجة الثانية من الفيروس، مشيرا إلى أن المستشفيات التي جرى تخصيصها للكشف على مصابي كورونا وعزلهم بالقليوبية هي مستشفيات كفر شكر المركزي، وطوخ المركزي وحميات بنها وطوخ، والقناطر الخيرية المركزي، وشبين القناطر المركزي، والخانكة المركزي، وصدر المرج، وناصر العام، وبهتيم المركزي، وأبو المنجا والخصوص المركزي وقها للحجر الصحي بجانب مستشفيات التأمين الصحي ببنها والنيل بشبرا الخيمة وقليوب التخصصي والأطفال التخصصي ببنها وبنها التعليمي.