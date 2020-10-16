"تعليم القليوبية": استقبال 1.4 مليون طالب وسط إجراءات احترازية مشددة

ينتظم 1446617 طالبا في الدراسة، بمدارس محافظة القليوبية، اعتبارا من الأحد المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وأعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جاهزية كافة مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد، وتطبيق الأدوار والمهام، لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بما يضمن سلامة العملية التعليمية، والانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية بنسبة 100%.

وأشار "عجلان" إلى أنه شكلت قوافل متابعات، للتأكد من جاهزية المدارس، وعددها 2451 مدرسة، على مستوى المحافظة، من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصري، وتعليقه فى مكان واضح بالمدرسة، وتجهيز المعامل والفصول الدراسية، والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول، وقوائم أسماء الطلاب، والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه تم وصول وتسليم الكتب الدراسية، لجميع المراحل إلى الإدارات التعليمية (ابتدائي – إعدادى – ثانوي – تعليم فني)، ولا يوجد عجز فيها.

وأضاف طه عجلان، أن كافة المدارس تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة وصارمة ودائمة، حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة، تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأكد "عجلان" أن أعمال التطهير والتعقيم ستتم بشكل يومي ودوري، وتطبيق التباعد الأجتماعي، واستخدام الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى التهوية الجيدة، ورفع الوعي وترصد المرض، واكتشاف أي حالات بشكل مبكر، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة: "نعمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين، ويتم التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن، لمنع تواجد الباعة الجائلين، وإزالة أى تراكمات للقمامة بمحيط المدارس، وتوفير أجواء ملائمة للدراسة، مع تقليل الكثافات، ومنع أى تجمعات للطلاب، أو أي تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج، وفصل الدخول عن الخروج من خلال منافذ منفصلة، وعمل مسح حراري، وتواجد المشرفين وأمن المدرسة، وتوفير المطهرات بشكل مستمر".