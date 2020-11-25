القليوبية تبدأ إجراءات الموجة الثانية: العمل بالتناوب وحظر الندوات

قررت محافظة القليوبية، منح العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، عدا التعليم والصحة، إجازة استثنائية بالتناوب يوميا فيما بين الموظفين بما يضمن حسن سير العمل بانتظام، على أن تكون نسبة الحضور اليومية بحد أدنى 50% من قوة العمل، اعتباراً من غد الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، وذلك بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 719 لسنة 2020، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة من فيروس كورونا المستجد.

أشار محافظ القليوبية، إلى أن الإجازة مدفوعة الأجر ولا تحتسب ضمن الإجازات المقررة قانونا، ولن تؤثر على أي مستحقات مالية للموظف.

كما قرر المحافظ، حظر عقد الندوات واللقاءات التي من شأنها تجمع المواطنين وجها لوجه بجهات العمل التابعة للمحافظة أو غيرها، والاكتفاء بعقدها عن طريق الفيديو كونفرانس والوسائل الإلكترونية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى عزل قها لمرضى فيروس كورونا، لترتفع من 15 إلى 40 سريرا، استعدادا لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، مشيرا إلى أن جميع الأسرة جرى تزويدها بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، وانتداب أطباء متخصصين من جامعة بنها، والمستشفيات التعليمية، حسب البروتوكول المبرم بين مديرية الصحة بالقليوبية وتلك الجهات.

أضاف الطباخ، أنه جرى تزويد المحافظة بجهاز "PCR" عالي الكفاءة بالمعامل المركزية، ليزيد عدد الأجهزة بالمحافظة إلى 3 بحميات بنها ومستشفى الحجر الصحي بقها والمعامل المركزية، مشيرا إلى أنه جرى تجهيز أدوية علاج فيروس كورونا، وماسكات ومطهرات وبدل أحادية لتوزيعها على المصابين سواء المعزولين بمنازلهم أو المحجوزين بالأقسام الداخلية والرعاية بمستشفيات العزل المحددة من قبل مديرية الصحة.