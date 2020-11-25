محافظ القليوبية يتفقد أعمال رفع المخلفات المتراكمة أعلى الطريق الدائري

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها أعمال رفع المخلفات المتراكمة من أعلى الطريق الدائري، ووجه بإزالتها جميعا، ووضع صناديق للقمامة بأماكن إلقاء المخلفات، حرصا على سلامة وصحة قائدي السيارات، ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد؛ إذ تابع أعمال الرصف وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة وتحديد أماكن الخدمات.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بتوسعة حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية، مشددا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال، نظرا لكون المنطقة حيوية وذات كثافة مرورية عالية.

كما تفقد "الهجان" القطاعات الـ3 لطريق شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة "أفندينا"، لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.

وتابع المحافظ مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال؛ إذ تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، ونقل جميع المرافق، وكذلك أعمال السور الحديدي في المرحلة الأولى للمشروع، وبدأ العمل في المرحلة الثانية بطول 2 كيلو متر.

واختتم المحافظ جولته بتفقد تطوير ورصف طريق نوي (قليوب - شبين القناطر)، بطول 14 كيلو مترا، بتكلفة 55 مليون جنيها، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري؛ إذ تم الانتهاء من نسبة 80% في القطاع الأول، الذي يبلغ طوله 7 كيلو مترات.

وشدد "الهجان" على مقاول المشروع بدفع الأعمال وزيادة المعدل، والعمل ليل نهار لسرعة الانتهاء منها في الوقت المحدد لها.

وخلال الجولة، ضبط صاحب جرار كسح للصرف الصحي يلقي مخلفات الصرف الصحي بالطريق العام، ووجه المحافظ بتحرير محضرا لصاحب الجرار، ومصادرة الأخير فورا.

جاءت الجولة بحضور اللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والأستاذ مجدي نجاح، رئيس مدينة قليوب، والمهندس محمد رشاد، مدير هيئة الطرق والكباري بالقليوبية.