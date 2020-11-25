آخر أخبار مصر.. طقس الغد وتخفيض مصروفات المدارس وشروط حجز وحدات الجيزة

تشتعل الساحة يوميًا بآلاف الأخبار في جميع المجالات، لكن أكثر ما يهم المواطن هى الأخبار الخدمية التي تمس حياته اليومية وتؤثر على تحركاته اليومية.

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، خدمة "آخر أخبار مصر" لمعرفة أهم الأخبار الخدمية التي تهم المواطنين وتمس حياتهم اليومية، على النحو التالي:

طقس الغد: أمطار على كل الأنحاء

وفق توقعات خبراء الأرصاد، يتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية.

وتكون الأمطار غزيرة رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية في الإسكندرية، رشيد، ودمياط، وبورسعيد، والعريش ورفح، بينما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من مطروح والسلوم.

محافظة الجيزة تناشد المواطنين عدم الخروج من المنزل

ناشدت محافظة الجيزة المواطنين بعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب ما شهدته منذ قليل من موجة أمطار متوسطة وعدم استقرار في حالة الطقس.

وطالبت المحافظة، الأهالي باتباع الإرشادات والتعليمات مثل الابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الإنارة، حرصا على حياة المواطنين، في حال الانقطاع المتكرر للتيار يتم فصل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار، مع التأكيد بعدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات.

الحكومة توافق على تخفيض المصروفات الدراسية للوافدين

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين لبعض الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك في إطار تطوير منظومة الطلاب الوافدين، بما يسهم في جذب أكبر عدد منهم، في ضوء دراسة مقارنة للمصروفات الدراسية بالدول المجاورة.

ونص مشروع القرار على أن تكون نسبة تخفيض المصروفات بجامعة المنصورة 15% بكافة كليات الجامعة، عدا كليتي الطب، وطب الأسنان، وأن تكون بنسبة 20% في جامعات "طنطا، وقناة السويس، والمنوفية، وبنها"، و25% داخل جامعات: "المنيا، وجنوب الوادي، وأسوان"، إلى جانب تقرير نسبة تخفيض 30% لجامعتي الزقازيق وبني سويف، و35% نسبة تخفيض المصروفات للطلاب الوافدين إلى جامعة سوهاج.

شروط الحصول على وحدة سكنية في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن فتح باب الحجز لعدد 64 وحدة سكنية، على أن يتم طرح في المرحلة الأولي 28 وحدة، بينما يتم طرح 36 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية، وذلك وفقًا للمشروع القومي للإسكان بالمحافظة، ويتم سداد مقدم الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان (الهرم- المانسترلي- المنيل - المحور- الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر) خلال الفترة من اليوم، الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الحالي، وحتى يوم 10 ديسمبر المقبل.

وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم شخص طبيعي، مصري الجنسية، ولا يحق للعميل أن يقوم بالتقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية، ويمكن متابعة أهم الشروط من هنـــــا.

شعبة الذهب تنشر نصائح شراء الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجع كبير في قيمة جرام الذهب ليفقد المعدن الأصفر نحو 34 جنيهًا، وتقدم شعبة الذهب مجموعة من النصائح مثل توجيه استثمارهم في السبائك بدلًا من المشغولات للاستفادة من هامش ربح أعلى، لأن السبائك غير محملة بـ"المصنعية والضريبة والقيمة المضافة وغيرها من الأمور التي تُحمل على المشغولات الذهبية".