آخر أخبار مصر.. فتح الحجز لـ1011 وحدة في 5 مدن و1700 وظيفة شاغرة جديدة

تظل الأخبار الخدمية، على رأس ما يبحث عنه المواطنون باستمرار، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية، التي تطرحها الدولة للمواطنين.

لذا تقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية

فتحت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم، باب استقبال طلبات المواطنين لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهي مدن "القاهرة الجديدة– 6 أكتوبر– العاشر من رمضان– العبور– رشيد الجديدة".

إذ يتم طرح 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63 م2: 125 م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور)، وكذا طرح 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز" ذات الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90 م2 : 93 م2).

ويكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يسدد العميل 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة.

فتح متحف النوبة بأسوان بالمجان غدًا

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، السماح بدخول الزائرين مجانًا لمتحف النوبة سواء المصريين أو الأجانب المقيمين غدًا الاثنين من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، وذلك في إطار تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 23 عامًا على افتتاح متحف النوبة بمدينة أسوان.

تحسن طقس الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية اليوم، تحسن واضح في حالة الطقس، متمثلة في سطوع الشمس وهدوء حركة الرياح وتوقف الأمطار الغزيرة، وذلك بعد نوة عنيفة شهدتها المدينة على مدار يومين دون توقف.

الحكومة تؤكد أنّه لا عجز في مستلزمات مواجهة كورونا

أكد المركز الإعلامي لمجس الوزرء أنّه لا صحة ما تردد بشأن وجود عجز في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار في 5 أيام

كشفت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار خلال الـ5 أيام المقبلة، إذ تشهد القاهرة الكبرة تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما تمتد هذه الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق.

1700 وظيفة شاغرة بمصلحة الضرائب المصرية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب "مأمور ضرائب فحص- مأمور ضرائب حصر" وفقًا للتوزيع الجغرافي على مستوى 27 محافظة، ووضعت "الضرائب" عدد من الشروط أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولائقًا طبيًا ومن المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومي في تاريخ هذا الإعلان.