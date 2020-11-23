آخر أخبار مصر.. مواعيد غلق المسارح الجديدة وطقس الغد

تظل الأخبار الخدمية، على رأس ما يبحث عنه المواطنون باستمرار، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية، التي تطرحها الدولة للمواطنين، لذا تقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

إعفاء أبناء شهداء الأطباء والتمريض من المصروفات

أعلنت جامعة القاهرة، إعفاء طلاب الجامعة من أبناء شهداء الأطباء والتمريض المتوفين نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، من المصروفات الدراسية نظامي وانتساب والبرامج الخاصة للعام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى الإعفاء من مصروفات المدن الجامعية.

يأتي هذا القرار يأتي للتعبير عن العرفان والتقدير لدور أبطال الجيش الأبيض من الأطباء والتضحيات التي لازالوا يقدموها خلال المعركة التي تخوضها مصر والعالم أجمع لمواجهة فيروس كورونا، وتعرضهم للمخاطر أكثر من غيرهم نظرًا لطبيعة عملهم في المستشفيات التي تستقبل المصابين.

مواعيد فتح وغلق المطاعم والمسارح الجديدة

كشفت وزارة السياحة والآثار عن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والكافيتريات السياحية والتي جاءت كالآتي:

مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحياً يومياً من الساعة الخامسة صباحاً حتى الواحدة صباحاً صيفاً، وتكون مواعيد فتح المنشآت شتاءً حتى الساعة 12 منتصف الليل.

زيادة مواعيد العمل خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق 1 صباحاً.

استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار الـ24 ساعة.

وظائف بالقاهرة والجيزة برواتب تصل إلي 5 آلاف جنيه

عرض موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عددا من الوظائف والمهن التي يحتاجها سوق العمل في عدد من المناطق بالقاهرة والمحافظات، وتصل قيمة الراتب إلى 5 آلاف جنيه، ويمكن معرفة تفاصيل الوظائف من هنــــا.

الأرصاد: طقس الغد لطيف على القاهرة وأمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء لطقس غد الأحد، على كافة مناطق الجمهورية، حيث من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مع وجود رياح معتدلة وشبورة مائية صباحا.

وتشهد مناطق جنوب سيناء طقسا معتدلا مع وجود رياح نشطة على خليج السويس، وطقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على الجنوب مع وجود رياح معتدلة.

أما في ساعات الليل، فتنبأت الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب سيناء .

ونوهت الأرصاد عن وجود أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ككفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة الي متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية كالاسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.