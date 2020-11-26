أفضل موظفة حكومية عربيا: الجائزة لمصر كلها وليست لي فقط

قالت المهندسة نهى أحمد السيد، مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، بديوان عام محافظة الإسكندرية، والفائزة بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية، إن فوزها بالجائزة هو شيء يضاف لكل من عمل معها ولمصر كلها وليس لها فقط، موضحة أن هذه الجائزة جاءت لها بعد جهد سنين قامت بها.

وأضافت "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن من أبرز ما قدمته لشعب الإسكندرية خلال عملها هي تقديم مركز تكنولوجي يخدم المواطنين بنظام جديد، من خلال متابعة المواطن ورؤية متطلبات، وفهم ما يريده، مشكلة المواطن أن الأجهزة لا تفهمه بشكل صحيح، "ساعات المواطن بتكون مشكلته فقط المعاملة بطريقة غير لائقة، أو بطريقة متدنية، ودي كانت فكرة المواطن عن المحليات، ولكن هي وفريق العمل الذي كان معها عملوا على معاملة المواطن بشكل لائق ومحترم وأن يشعر بأدميته قدر الإمكان".

وتابعت أنها كانت تتعرض العديد من الأزمات والصعوبات في عملها خاصة بعد الثورة، والمكان التي كانت تعمل فيه دُمر تمامًا، ولكن بالتعاون والمشاركة، نجحوا في بناء المكان من جديد، والعبور من الأزمة، والعودة من جديد للعمل من جديد في إطار من التعاون، ووصلت إلى التميز، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، فضلا عن الفريق الذي تعامل معها كان هناك تعاون قوي بينهم.

وأردفت أن تخصيص مليار جنيه للإسكندرية من أجل مواجهة المطر أمر مهم جدًا، خاصة أن فصل الشتاء هذا العام مختلف عن السنوات الماضية، وهذا واضح للجميع، وهذا أمر كان صعب للإسكندرية استيعابه، وتخصيص مليار جنيه منهم 300 مليون حاليًا أمر سيساعد المحافظة كثيرًا في إعادة تطوير البنية التحتية من جديد داخل المحافظة، لأن هناك بعض المباني العشوائية التي تحتاج أن تُطور خلال الفترة المقبلة، وسيساعد هذا الأمر الإسكندرية بشكل كبير، وهو ما سيعود بفائدة على المواطن المصري.

وأشارت إلى أن محافظ الإسكندرية ينزل بنفسه ويتفقد عدد من المدن والشوارع، ويوجه دائما بضرورة شفط المياه والعمل على تيسير حركة المرور، وتوفير الدعم للإسكندرية سيساعد المحافظة كثيرًا.