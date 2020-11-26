"الأرصاد": أمطار خفيفة على القاهرة غدا الجمعة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة تتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من أمس الأربعاء ومتوقع لها أن تستمر غدا يوم الجمعة.

وأضافت شاكر خلال تصريحات مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن يوم الجمعة سيشهد استمرار الأمطار من متوسطة إلى غزيرة الشدة ستشمل مطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة ستكون رعدية على بعض المناطق".

وتابعت أن هذه الأمطار ستمتد إلى محافظات الوجه البحري وستمتد أمطار خفيفة على محافظات القاهرة غدا الجمعة، وسيصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط رياح سيزيد الإحساس ببرودة الطقس، لافتةً إلى وجود سحب على سماء مصر تتحرك من غرب الجمهورية وتتجه إلى السواحل الشمالية ثم تؤثر على الدلتا ثم القاهرة.