قرينة الرئيس: فخورة بحصول المرأة على 8 حقائب وزارية.. وأشجع الشباب دائما

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سيدات مصر عددهن 48.5 مليون، وأنا كسيدة مصرية فخورة بحصول المرأة على 8 حقائب وزارية في عام 2019 بنسبة 24% من الوزارات، وفخورة بحصول المرأة على 90 مقعدا في البرلمان: "دي حاجة كويسة".

وعلقت قرينة الرئيس على مشاركتها في معرض تراثنا، الذي أقيم مؤخراً، الذي أقيم بمشاركة 630 عارضاً من مختلف محافظات الجمهورية، منهم 400 سيدة، وعرض نحو 28 منتجاً.

وأضافت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر شاشة "DMC"، خلال إجابتها عن سؤال مقدمة اللقاء "اشتريتي إيه من هنا؟": "بحب المفارش والمقتنيات اللي لها طقوسها والرسومات والأطباق المميزة".

وعن الشباب، أكدت أن هناك طفرة بالنسبة للشباب: "شبابنا بقى يعمل كل حاجة من إكسسورات وشنط ورسومات على الملابس.. أحب أن أشجعهم لكي يكون لديهم الحماس لإنتاج بأقصى ما لديهم"، مضيفة أنها حريصة على لقاء الشباب: "ألتقي بهم، وطلباتهم تتلخص في الحصول على معدات حديثة".