قرينة الرئيس: أحب القراءة وأفضل الوتد وموسوعة مصر القديمة والعبقريات

كشفت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تفضيلاتها في القراءة، مؤكدة أنها تحب الكثير من الروايات القديمة، والكتابات الجديدة.

وقالت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر شاشة "DMC": "من زمان بنحب روايات معينة، كانت في موسوعة مصر القديمة لسليم حسن إذ إنها حكت عظمة الحضارة المصرية".

وأضافت أنها تفضل رواية الوتد لخيري شلبي، وهي تمثل المرأة المصرية الريفية بتحملها للمسؤولية والمواقف الصعبة التي مرت بها، مؤكدة: "في حاجات تانية زي الأيام لطه حسين وعبقرية عمر وعبقرية خالد لعباس العقاد استفدنا منها جدا لما درسناها وكنا بنتناقش فيها كطلاب، وأفضل العظماء أيضًا مثل إحسان عبدالقدوس ونجيب محفوظ ومازلنا إلى الآن بنحب نقرأ كل رواياتهم".

وأردفت: "في حاجات حديثة دون سابق إنذار لأنيسة حسون.. إنها مرضت وتحدت الدنيا حتى تعيش أسرتها في سعادة ودون كآبة حسستهم إنها إنسانة قوية".