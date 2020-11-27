تعرف على الأحياء الشعبية التي ينتمي لها الرئيس وقرينته: زي كل المصريين

كشفت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن نشأة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمناطق التي عاش بها، وعن سر تأثر الرئيس في حكمه على المرأة المصرية بطريقة مختلفة.

وقالت قرينة الرئيس خلال لقائها الإعلامي الأول مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي أنفردت به شبكة قنوات "DMC"، "نشأته كانت في الجمالية قبل ما ينتقل لمدينة نصر وأنا كنت من شارع الجيش بالعتبة.. إحنا كلنا من الأحياء الشعبية زي كل المصريين".

وأضافت قرينة الرئيس: "الأحياء الشعبية فيها الأصول والمحبة والجيرة.. كانت الجيران ليها وضع خاص، والرئيس حياته في الأحياء الشعبية خلته يشوف المرأة المصرية بطريقة مختلفة لأنه شافها بتتعب وتشقى وأنها أمنية حياتها تشوف ولادها سعداء".