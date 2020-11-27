تحرير 117 محضرا وإعدام 65 كيلو لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بالمنوفية

أكد المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 117 محضرا تموينيا، خلال يومين، منها 39 مخالفات مخابز "نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم نظافة"، و66 أسواق "عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، ومخالفات أخرى"، فضلا عن 12 محضرا مخالفات بمدينة سرس الليان.

ومن أبرز القضايا التي ضبطت تحرير محضرين جنح شبين الكوم، أحدهما ضد صاحب مخبز أفرنجي؛ لحيازته واستخدامه في التصنيع دقيق مجهول المصدر، وضبط طنا دقيق، والآخر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية؛ لحيازته وعرضه للبيع مكرونة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 10 كراتين مكرونة.

كما تحرر محضر جنح بشبين الكوم ضد صاحب محل حدايد وبويات؛ لحيازته وعرضه للبيع دهانات مجهولة المصدر، وضبطت 4 كراتين بداخل كل منها 6 عبوات، بما يعادل 6 لترات من الدهانات مجهولة المصدر.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سرس الليان حملة تموينية مكبرة بنطاق المدينة، بالتنسيق مع إدارة التموين، أسفرت عن تحرير 4 إنذارات بيئية، ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار، و4 آخرين مزاولة نشاط بدون ترخيص، فضلا عن محضرين لعدم وجود شهادات صحية، واثنين آخرين "اشتراطات صحية".

وأعدمت اللجنة ما يقرب من 65 كيلو من اللحوم المجمدة والدواجن وزيوت الطعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء صلاحيتها، فضلا عن ضبط ما يقرب من 69 كيلو من اللحوم المصنعة والدواجن، وسحبت عينة لتحليلها في المعامل؛ للتأكد من جودتها، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية كافة بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة المنوفية، تكثيف حملاتها المكبرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة الإشغالات والتعديات، وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين؛ لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين، وإضفاء مظهر حضاري وجمالي بأرجاء المحافظة.