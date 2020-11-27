محافظ الغربية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، أعمال رفع وكسح مياه الأمطار من الأنفاق والشوارع والميادين والطرق الرئيسية.

وشهد المحافظ رفع المياه من "أنفاق المحطة، والخادم والقرشي، وأسفل كباري المعرض، والمحطة، وسيجر" في طنطا، ووجه الشكر للعمال على مجهودهم في شفط المياه، مطالبا بسرعة الانتهاء من الشوارع الفرعية.

وأكد "رحمي" أنه تابع طوال الليل أعمال شفط مياه الأمطار من مختلف مدن ومراكز المحافظة، كما أن غرفة عمليات المحافظة كانت على مدار الساعة تتابع الأعمال، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى في أجهزة المحافظة، استعدادا لمواجهة الطقس السيئ.

وكلَّف الدكتور طارق رحمي، نائبه والسكرتير العام والسكرتير المساعد، بالمرور على جميع المراكز والمدن، ورفع التقارير ساعة بساعة لغرفة العمليات، وكذلك جميع رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية ونوابهم، بالتواجد المستمر في الشارع على مدار 24 ساعة، مع الدفع بجميع الفرق والمعدات التابعة للأحياء والمدن والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي وقت سابق، تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، لسقوط أمطار غزيرة على الأنحاء كافة، وعلى الفور دفع بسيارات خاصة لشفط المياه من الشوارع، حتى لا يترتب عليها أي أزمات متعلقة بالكهرباء أو إعاقة سير المرور.

وتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار جهود إزالة وسحب مياه الأمطار، وطالب رؤساء المدن والأحياء بسرعة الدفع بسيارات لكسح وشفط المياه وصرفها في بالوعات الصرف الصحي، والتواصل بشكل دوري مع غرف عمليات مديريات الأمن والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبها، رفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ، ونشرت الآكمنة على الطرق، خاصة السريعة، لتنظيم الحركة المرورية، منعا لوجود حوادث.

وأعلنت شركة كهرباء جنوب الدلتا حالة الطوارئ لمواجهة انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار والرياح، مؤكدة أن هناك فرق تضم مهندسين وفنيين لإصلاح الأعطال بشكل مباشر.