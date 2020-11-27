محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال المشروع القومي لتبطين الترع

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع؛ إذ صب 270 مترا طوليا خرسانة مسلحة، بترع (سبرباي، وأم ربيعة، والشوربجي القديم، وبوريج)، وعدد "2 فم مسقة".

كما صبت خرسانة عادية بطول 78 مترا، وتنفيذ 30 مترا دبش بترعة "أبو وافي، ووصلة محلة روح"، ليصل ما أُهل اليوم إلى 348 مترا بالمحافظة.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، أن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، نظرا لمحدودية المياه والزيادة السكانية والرغبة بالتوسع في استصلاح أراض جديدة؛ إذ يهدف المشروع إلي ترشيد المياه لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، وتوفير نفقات الصيانة الدورية لنزع وتطهير الحشائش، وسرعة وصول المياه.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وستساهم في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين.

يذكر أنه جار تأهيل 62 ترعة، بطول 239.9 كيلو متر، بتكلفة قدرها 872 مليونا و350 ألف جنيه على مستوى المحافظة، ضمن خطة تأهيل الترع، سواء بالخرسانة العادية أو المسلحة.