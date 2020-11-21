الري: الانتهاء من تبطين 6 آلاف كم من الترع والمصارف في 2022

قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة بدأت في مشروع تبطين الترع والمصارف في محافظات المرحلة الأولى منذ عامين، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2022.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على قناة "extra news"، أن الترع ذات الأولوية تمثل 6185 كم، بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه، لافتا إلى أن التبطين يهدف لتوفير توزيع المياه، وبعد انتهاء المشروع سيجري تقييم كمية المياه الموفرة جراء تبطين الترع والمصارف.

وأشار إلى أنه بجانب توفير المياه يسهل عملية توزيع دقيقة للمياه، حيث كان المزارعين يشتكون من عدم توصيل المياه لنهايات الترع، وعدم ضخ المياه في بعض الأوقات، لافتا إلى أن المشروع يستهدف جميع المحافظات، وهناك لجان متخصصة من الوزارة للمرور الدوري على تلك الأعمال وتنفيذها بشكل مناسب وبأسرع وقت ممكن.

وأكد أن الشركات العاملة في المشروع "تنفيذا وتمويلا" أياد مصرية كاملة، بالتعاون مع الوزارات المعنية والنقل والمحافظات والمحليات، نظرا لمجاورة هذه الترع للطرق.

وعقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع القيادات التنفيذية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، لمتابعة موقف المحطات التابعة للمصلحة ومدى جاهزيتها لموسم الأمطار والسيول.

وأكد عبدالعاطي، أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة على مدار الساعة للاطمئنان على حالة المحطات، وإجراء أعمال الصيانة والعمرات اللازمة لها في المواعيد المحددة، والاطمئنان على خطوط التغذية الكهربائية المغذية لهذه المحطات، وتوفير وحدات الطوارئ والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف وتوفير وسائل الإطفاء الذاتي وأعمال الحراسة للمحطات استعداداً لموسم الأمطار والسيول.

وشدد الوزير، على أن الوضع آمن بجميع شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول على مستوى الجمهورية، ووجه بضرورة المتابعة المستمرة لضمان جاهزية جميع المحطات للوفاء بالاحتياجات المائية.

وكانت وزارة الموارد المائية والري، قد قامت برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وذلك حتى انتهاء موسم الأمطار والسيول.