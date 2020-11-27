المصري: الكافتيريات السياحية مفتوحة وجاهزة لاستقبال مشجعى القطبين

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن كل الكافيتريات السياحية مفتوحة اليوم وجاهزة لاستقبال الجماهير المصرية الراغبة في مشاهدة المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلى.

وأضاف لـ"الوطن" أن الغرفة لم تطلب من الكافيتريات والمطاعم السياحية تخصيص مكان منفصل لجماهير كل فريق بالكافيتريا بل تركت للمدير المسئول الحرية فى ذلك وفقا لسعة المكان.

وأشار المصرى إلى أنه تم التنبيه على كافة المنشآت السياحية بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عرض المباراة وتطبيق التباعد المكانى قدر الإمكان خلال المباراة والعمل على توفير مصدر هواء متجدد خاصة أنه من المتوقع أن تكون هناك أعداد كبيرة من المشاهدين لمتابعة المباراة.

وأوضح المصري أن المواعيد الجديدة لفتح وغلق المطاعم والمنشآت السياحية الجديدة سيتم تطبيقها بداية من يوم الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لم يحدد إلى الآن مواعيد فتح وغلق المطاعم بالمدن السياحية، لافتا إلى أن قرار وزارة السياحة بتمديد غلق الملاهى الليلية والديسكوهات ومسارح المنوعات جاء بسبب ارتفاع نسب الإصابات بكورونا داخل مصر خلال الأسبوع الأخير تزامنا مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

ومن جهته، قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة طالبت وزارة السياحة والآثار بمعاملة القاهرة والجيزة كمحافظات سياحية وتطبيق نفس مواعيد غلق وفتح المطاعم التى ستطبق عليها، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن تكون القاهرة والجيزة واللتان تضمان العديد من المناطق الأثرية والثقافية غير مدرجتين حتى الآن كمدن سياحية.

وأشار إلى أنه بداية من يوم الثلاثاء المقبل ستكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحياً يومياً من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل (Home delivery) بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار (24 ساعة).