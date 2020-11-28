تطييب رفات القديسين بكنيسة مارجرجس ومارمينا برأس سدر "صور"

احتفلت كنيسة مارجرجس ومارمينا بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، بذكرى وفاة القديس مارجرجس، أحد المساعدين المقدسين الأربعة عشر حسب التقاليد الكاثوليكية، والقديس مارمينا العجائبي، الذي نال شهرة لم ينلها أي شهيد، سواء في القطر المصري أو خارجه، بسبب العجائب الكثيرة التي يجريها الرب بصلواته.

وقام الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء بتطييب رفات الشهداء، داخل الكنيسة التي تحمل أسمائهم، وذكر سيرة الشهداء الذاتية كاملة.

وردد الأنبا أبوللو، عددًا من الكلمات الإيمانية والروحية وتسابيح وصلوات عقبها بدء القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية، المتمثلة في رفع البخور من قساوسة الكنيسة وبدون مصليين، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأنبا أبوللو، على ضرورة تعقيم وتطهير الكنيسة أكثر من مرة يوميًا، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامات، وتعقيم المترددين على الكنائس قبل وبعد دخولها.