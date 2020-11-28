كشك ومعاش وسقف جديد.. استجابات لـ"فتاة التوكتوك" بعد نشر "الوطن" قصتها

استجابت جهات عديدة، لما نشرته "الوطن"، على موقعها الإلكتروني، يوم 22 من نوفمبر الجاري، بعنوان: "نور" تلميذة إعدادي صباحا وسواقة توكتوك بالليل: بحلم بسقف ميدخلش مطر، قصة الفتاة البالغة من العمر 13 عاما، وتعمل سائقة على "توك توك"، في محافظة الشرقية لمساعدة أسرتها، وذلك بعد انتهاء يومها الدرسي، حيث دفعها مرض والدها إلى أن تحل محله، في كما تساهم في توفير مستلزمات شقيقتها الكبرى وكانت تحلم الفتاة بتوافر سقف لمنزلها المغطى بالأخشاب.

وقرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إقامة كشك لأسرة الطفلة "نور"، سائقة التوك توك بشوارع مدينة فاقوس، وسيزود بالسلع والبضائع اللازمة كافة، وجاء القرار مراعاة لظروفهم الصعبة، وتلبية احتياجاتهم كافة، وتقديم مساعدات مادية وعينية لإعانة الأسرة على حالها، ومنعا لعمل الطفلة وقيادة التوك توك مرة أخرى، والذي من الممكن أن يعرض حياتها للخطر.

كذلك تبنت إحدى الجمعيات الخيرية مهمة تجديد منزل الطفلة، الذي تبين أنه في حالة سيئة، حيث تكفلت المؤسسة بتجديد سقف المنزل وبناء آخر جديد، كذلك توفير أثاث مناسب لتوفير حياة معيشية أفضل لهم.

واستجابت وزارة التضامن بمنح الأسرة كارت برنامج "تكافل"، التابع للوزارة، والذي من خلاله يتم تقديم دعم نقدى للأسر الفقيرة والتى لديها اطفال.