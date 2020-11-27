فحص وعلاج مجاني.. الكشف على 1360 مواطنا بقافلة طبية في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، لتوصيل الخدمة الطبية الشاملة للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، لافتا إلى أن التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، كشف عن تنفيذ المديرية قافلة بقرية "عبداللطيف يوسف" في مركز الفشن، على مدار يومين، مكونة من 9 عيادات في كافة التخصصات وسط إجراءات وقائية مشددة.

وأضاف أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1362مواطنا، بالإضافة إلى إجراء تحليل دم لـ108 حالات، ومعمل طفيليات 40، وحالات الأشعة 26، واستخراج عدد 6 قرارات علاج على نفقة دولة، و22 موجات فوق صوتية، فيما تم تحويل عدد 37 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية توعوية وصحية لعدد 113 مترددًا عن الأمراض المعدية وشملت موضوعات عن الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، وانفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية، والأمراض غير المعدية منها الضغط، السكر و السمنة، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للحوامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، كما تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة هايدي محمد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية وكـل من : الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، و طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.