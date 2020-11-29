صور.. حملة لإزالة المنشآت المخالفة على الطريق الزراعي بالقليوبية

قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، يرافقه اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، حملة مكبرة لتطهير وإزالة الإشغالات والمخالفات والمعارض والمنشأت المخالفة على الطريق الزراعي بطوخ وقليوب.

وأكد المحافظ، أنه لن يسمح لأي مواطن يتعدى على حرم الطريق الزراعي بإقامة أي منشآت، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة، مشيرًا إلى استمرار الحملة بشكل دوري لإزالة المخالفات.

وأسفرت الحملة عن إزالة 47 حالة بمدينة طوخ وقليوب، تتمثل في معارض قطع غيار السيارات والخردة وبروز أمام منازل أو اكشاك أو كافيتريات مخالفة أو تندات أو معارض سيارات وأراض تشوين ومخازن وهناجر حديدية تمت إزالتها بمعدات الوحدات المحلية بطوخ وقليوب، وجرى تحرير المحاضر لأصحابها وتحويلهم الي النيابة وإلزامهم برفع المخلفات وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن بالتنسيق مع شرطة المرافق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة أخرى والمتعدى أصحابها على حرم الطريق، ورفع السيارات المتهالكة وكافة أشكال التعديات والمخالفات التى تعيق حركة الماره والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

ووجه المحافظ أيضًا بالتنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية وتكثيف الحملات اليومية لرفع كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية، وإغلاق المقاهي المخالفة للقرارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ في الحملة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب.