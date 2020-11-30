بريد الوطن.. ملحوظة فرعونية: كنوز قارون

برع قدماء المصريين وبهروا العالم بما وصلوا إليه من علم فى التحنيط والهندسة والنحت والألوان، بالتأكيد ما وصلوا إليه من علم ليس نتيجة اكتشاف فرد واحد فقط، وإنما هو تراكم لمجهودات علماء كثيرين على مدى العصور القديمة، السؤال المهم: كيف تداولوا العلم والعلوم بين الأجيال؟ الجواب المنطقى هو تسجيل نتائج تجاربهم ومجهوداتهم فى مدونات يتوارثها الأجيال.. بصرف النظر عن شكل وهيئة تلك المدونات، السؤال الثانى: أين تلك المدونات التى توارثوها وازدادوا عليها علماً؟ الجواب المنطقى هو حفظها فى أماكن تحفظها من التلف، لأنه تم تداولها بين أجيال (مكتبات)، السؤال الثالث: أين تلك المكتبات؟ الجواب: لا نعرف، لكى نجيب عن تلك الأسئلة لا بد أن نفكر بطريقتهم وليس بطريقتنا نحن الآن، لقد ذُكر فى القرآن الكريم على لسان قارون عندما سُئل عن سبب غناه (إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِى)، وقد فسر العلماء الأجلاء بأنه كان عالماً، أى أن العلم كان فى رأسه، وهذا تفسير غير صحيح، إنما التفسير المنطقى أنه كان يملك تلك المكتبات التى تحتوى مدونات العلم، ومن كان يريد تحصيل العلم يدفع ثمن تحصيل العلم، وهذا سبب غناه.. وكنوز قارون المذكورة فى القرآن ليست ذهباً وفضة، وإنما هى عبارة عن مدونات العلم، التى توارثتها الأجيال.

عصام عبدالصمد

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