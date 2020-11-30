بريد الوطن.. ىمركز شباب للإخصاص يا وزير الرياضة

لدينا فى قرية «الإخصاص» بمنشأة القناطر فى الجيزة، مركز شباب (مشهر برقم 204 لسنة 1976، وقرار تخصيص 303 لسنة 1995) على مساحة «فدان وقيراط»، لا يحتوى إلا على مبنى إدارى نمطى أنشئ عام 1998، وملعب «ترابى»، لا يصلح لإقامة أى أنشطة رياضية، ومع إقبال الشباب الذى يتزايد يوماً بعد يوم، نعانى من صعوبة تلبية مطالب الشباب وإقامة الفعاليات الرياضية والمباريات، نناشد السيد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التوجيه العاجل بإنشاء ملعب منجّل وسور لمركز شباب القرية، حتى تتسنى لنا مزاولة الأنشطة والفعاليات الرياضية، علماً بأن عدد سكان القرية يصل إلى نحو 30 ألف نسمة.

وائل عباس يونس - الإخصاص - منشأة القناطر - الجيزة

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