بريد الوطن.. حصان الأمل

خارج حدود الزمن

فوق مستوى الأتراح

رميت حصان الأمل

جوه المدار رماح

طلبتى إيه م القمر

ع الخد صار تفاح

فوق مستوى الأفهام

عقلك كمال رجّاح

جبتيلى داغى الأرض

ضمدتى ليا جراح

إن قلتى ضلمة الليل

من وشك الإصباح

بدد ظلام الليل

يا بهية فجرك لاح

نورك يا ست الناس

راح يطرد الأشباح

سامح لطف الله

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