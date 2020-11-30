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محمود مسلم

بريد الوطن.. حصان الأمل

كتب:

بريد الوطن
10:05 ص | الإثنين 30 نوفمبر 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

خارج حدود الزمن

فوق مستوى الأتراح

رميت حصان الأمل

جوه المدار رماح

طلبتى إيه م القمر

ع الخد صار تفاح

فوق مستوى الأفهام

عقلك كمال رجّاح

جبتيلى داغى الأرض

ضمدتى ليا جراح

إن قلتى ضلمة الليل

من وشك الإصباح

بدد ظلام الليل

يا بهية فجرك لاح

نورك يا ست الناس

راح يطرد الأشباح

 

                                                                        سامح لطف الله  

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