"القصير" يبحث مع نظيرته بجنوب السودان التعاون المشترك

فى ختام زيارتها للقاهرة، استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائى بجنوب السودان قبل مغادرتها للبلاد.

وأكد وزير الزراعة أهمية هذه الزيارة التى تصادفت بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى دولة جنوب السودان ولقاء الرئيس سيلفا كير، مما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على التعاون فى مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفنى فى مجالات: البحوث، وإنتاج التقاوى، والإرشاد الزراعى، والتعاونيات الزراعية، وسلاسل القيمة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن البلدين لدراسة أوجه التعاون، ونقلها للتطبيق على أرض الواقع.

وأوضح «القصير» أنه تم الاتفاق على إنشاء 3 مزارع مصرية نموذجية مشتركة بجنوب السودان، الأولى سمكية، والثانية للمحاصيل الحقلية والبستانية، والثالثة للإنتاج الحيوانى، مشيراً إلى أنه من المقرر إعداد مذكرات للتعاون بين الجانبين، وإقرارها للتوقيع المشترك للدخول فى حيز التنفيذ.

ومن ناحيتها قدمت «لاجو» الشكر للحكومة المصرية ولوزير الزراعة على إتاحة الفرصة لزيارة مصر، والتى جاءت لتطوير علاقات التعاون فى قطاع الزراعة بين البلدين وسلاسل القيمة المضافة لدعم وتنمية الاقتصاد وكذلك نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات المصرية، وأيضاً التعاون فى مجال إنشاء مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكى والبستانى فى بلادها وكذلك تطوير الإنتاج الحيوانى، الأمر الذى سيؤدى إلى ضمان الأمن الغذائى لجنوب السودان.

وأضافت أنه بعد العودة إلى «جوبا» سوف ننتظر الخبراء المصريين لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل التعاون بين البلدين على أرض الواقع.

الجدير بالذكر أن وزيرة الزراعة والأمن الغذائى بدولة جنوب السودان، خلال زيارتها للقاهرة قامت بزيارة الكثير من مشروعات الأنشطة الزراعية المختلفة وتعرفت على النهضة الزراعية التى شهدتها مصر مؤخراً، كما قامت بجولة تفقدية فى المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية، ومعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، للتعرّف على إمكانيات مصر فى هذا المجال، بالإضافة إلى جولة سياحية فى منطقة الأهرامات والمتحف المصرى.