نبيل الحلفاوي: مجلس إدارة الزمالك لم يحل والتوقيف مؤقت

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على قرار وزارة الشباب والرياضة، بشأن ما يتعلق بمجلس إدارة نادي الزمالك.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "مجلس إدارة الزمالك لم يحل، قرارات وزارة الشباب والرياضة توقفه وتستبعده بصفة مؤقتة إلى حين إنتهاء تحقيقات النيابة".

وأضاف: "مسئولية أبناء الزمالك المخلصين، التكاتف والوقوف مع ناديهم حتى لا يتأثر بالأحداث الطارئة إلى أن ينجلي الموقف وتستقر الأحوال".

كان قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، صدر متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية، تضم ثلاثة أعضاء هم:

القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.

القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.

محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

على أن تتولى اللجنة المؤقتة إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية وتعيين مديراً تنفيذياً للنادى يضم لعضوية اللجنة تطبيقاً للائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك ويستمر عمل اللجنة المؤقتة لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالية أو انتهاء تحقيقات النيابة في المخالفات المنسوبة لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

جاء ذلك في ضوء قرار وزارة الشباب الرياضة رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، نظرًا لمخالفات مالية وإحالتها للنيابة العامة، وحيث تضمن القرار تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير شئون النادي.