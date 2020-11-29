محافظ بني سويف: استقبلنا 115 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأن العدد الإجمالي لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء؛ بلغ 115 ألفا و435 طلبا، حتى صباح اليوم الأحد.

وأشار المحافظ، خلال تصريحات صحفية، إلى إستمرار العمل في المراكز التكنولوجية، التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقي الطلبات شهرا إضافيا، لتنتهى في 30 نوفمبر الشهر الجاري.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بتقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

كما أكد المحافظ، على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، التي تم تشكليها برئاسته، حيث إن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مؤكدا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة، حيث إن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وطالب محافظ بني سويف، مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، مضيفا أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وأخيرا ناشد المحافظ المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة، مؤكدا على أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، ومشددا على أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة والشعب.