مصرع شخصين وإصابة آخر إثر اختناقهم بسبب "مدفأة منزلية" في الحامول

استقبل مستشفى الحامول المركزي التابع لمحافظة كفر الشيخ، جثتين ومصاب نتيجة استنشاقهم دخان من " الدفاية المنزلية"، بإحدى قرى الحامول، اليوم الثلاثاء، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقل الجثتين لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وجرى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغأً من مركز شرطة الحامول، بوصول جثتين وشخص مصاب، لاستقبال مستشفى الحامول المركزي، وانتقلت قوة أمنية للمستشفى وبسؤال ذوي المتوفين والمصاب، تبين أنهم استنشقوا دخانا من "الدفاية المنزلية"، خلال التدفئة بمنزلهم بقرية الأبعادية في الحامول، وتبين وفاة اثنين وإصابة شخص ثالث.

وتبين استقبال مستشفي الحامول المركزي كل من عفاف يونس محمود، 40عاما، مصابا بانخفاض ضغط الدم، ونعمه محمد عليوه، 50 عامًا، نبيله محمد أبوالعلا، 60 عامًا، متوفين نتيجة استنشقاهم دخان من المدفئة وجرى إبلاغ الشرطة وتحرير محضرا ووضع الجثتين في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.