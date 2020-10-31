مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 121 رحلة طيران من دول مختلفة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 121 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 15199 راكبا، كما يغادر المطار 112 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 11695 راكبا.

المطار يستقبل اليوم 27 ألف مسافر من جنسيات مختلفة

وأوضحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات خارجية، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، والعاملين بصالات السفر والوصول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

تجديد اعتماد شهادة الإيزاجو الدولية لمصر للطيران

كان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، شهد الجلسة الختامية لإعلان لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا منح شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تجديد اعتماد شهادة الإيزاجو الدولية دون نقاط عدم تطابق وذلك بحضور لفيف من قيادات مصر للطيران.

وكان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توجه بخالص الشكر والتقدير لأبناء الشركة لما بذلوه من جهد انعكس إيجابيا على نتيجة التفتيش المشرفة، وأضاف أن العنصر البشري بشركات مصر للطيران يتميز بقدرات فنية وروح تنافسية تمكنهم من العمل في مختلف الظروف وهو ما أثبتوه على مدار السنوات السابقة وجعلهم يستحقون الإشادة من الجميع.

الاعتمادات الدولية تساهم في جذب المزيد من شركات الطيران الأجنبية

وكان المهندس مجدي محمدين، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، قال إن نتائج التفتيش جاءت إيجابية حيث شملت المراجعات إدارة الخدمة الأرضية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة منذ لحظة وصول الراكب صالة السفر وإنهاء إجراءته وحتى صعوده الطائرة وكذلك ضبط الحمولة وتوزيعها على متن الطائرة وجميع أنشطة الخدمة الأرضية تحت الطائرة منذ استقبال وترحيل الطائرة والتأكد من سلامة الخدمة الأمنية والشحن وتحميل البضائع، مؤكدا أن هذه الاعتمادات الدولية تساهم في جذب المزيد من شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم والتي وصلت إلى 135 عميلا من كبرى شركات الطيران.