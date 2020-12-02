قال حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، إن شركتي مصر للطيران وإير كايرو مؤسستان وطنيتان تتطلعان إلى توفير أفضل الخدمات لعملائهما، مؤكدا أن الاتفاقية تتضمن إتاحة العديد من الوجهات الداخلية والدولية لمصر للطيران إلى عملاء شركة إير كايرو من القاهرة إلى كل من كوبنهاجن – البحرين – روما - ميلانو، بالإضافة إلى إمكانية الحجز على عدد من الرحلات الداخلية لمصر للطيران بين القاهرة وشرم الشيخ – الغردقة - الأقصر- أسوان وبرج العرب اعتبارًا من اليوم.

بدء تفعيل اتفاقية المشاركة بالرمز بين مصر للطيران وإير كايرو اليوم

وتابع "شريف" لـ"الوطن"، أن الرحلات متاحة على أنظمة الحجز ويمكن لعملاء مصر للطيران الحجز عن طريق مكاتب بيع الشركة أو وكلاء السياحة حول العالم، أو الاتصال بـ1717 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com، كما يمكن لعملاء شركة إير كايرو حجز الرحلات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة aircairo.com أو وكلاء السياحة والسفر حول العالم.

"زكريا": الشركتان تعملان على توفير شبكة خطوط لعملائهما تصل بهم إلى وجهات السفر المحلية والعالمية الأكثر طلبًا

كان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قال إن "مصر للطيران" و"إير كايرو" تعملان على توفير شبكة خطوط لعملائهما تصل بهم إلى وجهات السفر المحلية والعالمية الأكثر طلبًا خاصة في هذه الفترة المهمة، التي تمر بها صناعة الطيران في العالم بأسره.

خيارات سفر إضافية لعملاء الشركتين من القاهرة وشرم الشيخ

وكان الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أكد تفعيل اتفاقية المشاركة بالرمز، حيث تضمنت فتح آفاق جديدة لعملاء الشركتين، إذ توفر الاتفاقية لعملاء مصر للطيران، إمكانية السفر مباشرة من مدينة شرم الشيخ إلى نابولي وباري بإيطاليا، على متن رحلات شركة إير كايرو اعتبارًا من 19 و21 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن تتم إضافة المزيد من الوجهات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الاتفاقية، تأتي تنفيذًا لرؤية وزارة الطيران المدني في تشجيع الحركة السياحية والسفر من وإلى جمهورية مصر العربية، واستكمالاً للجهود التي تبذلها شركتا مصر للطيران وإير كايرو لتوسيع شبكة خطوطهما بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات العملاء.