الشرقيون للتنمية: ننتهي من أحدث مدينة صناعية بالعين السخنة أبريل 2021

كشف المهندس سامح عطية العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية، أن الشركة تستهدف الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من "OIC " أحدث مدينة صناعية متكاملة بالعين السخنة، فى أبريل القادم 2021.

وقال عطية، في بيان، أن OIC تقع على مساحة إجمالية 10 ملايين متر مربع فى قلب المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بالقرب من ميناء العين السخنة وبموقع مميز على طريق السويس – السخنة الرئيسي.

وتستوعب OIC أكثر من 800 مصنع فى مجالات عديدة منها الهندسية والكيميائية والغزل والنسيج والطبية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية من العمالة 25 ألف عامل.

أضاف أن الشركة تعد من رواد التطوير الصناعي في مصر وقامت بتطوير مشاريع صناعية متكاملة مثل "OWI" و"OIP" بالعاشر من رمضان و"OIP" وأسيوط، مشيراً إلى أن الشركة قامت مؤخراً بضم خبرات وكوادر جديدة إلى مجلس إدارتها لتنفيذ الأعمال بـ "OIC" والترويج واستقطاب كبار العلامات الصناعية المحلية والأجنبية وفقاً للخطة المحددة، مؤكدا أن المشروع مقسم إلى 4 مراحل مساحة المرحلة الأولى التي يجرى التسويق إليها حالياً 2 مليون متر مربع.

وتابع أن الأشهر الماضية شهدت توقيع 15 عقد مع كبار المصنعين وجاري التفاوض مع تعاقدات جديدة مع علامات محلية وأجنبية.

وأوضح أن مهام شركة الشرقيون لاتقتصر على بيع الأراضى فقط، بل تتولى تقديم كافة الخدمات والتيسيرات التي يحتاج إليها المستثمر لبدء نشاطه فتقدم له الدعم في دراسات الجدوى وإنهاء الإجراءات من إصدار التراخيص والموافقات، بالإضافة إلى توفير كافة الأنشطة الخدمية والمعيشية من المطاعم والكافيهات والصيدليات ومركز طبي وأيضا الوحدات السكنية والفندقية لضمان تحقيق الإعاشة الكاملة للعاملين وأصحاب المصانع، لافتا إلى أنه جاري التفاوض حاليا مع بنوك كبرى لافتتاح أفرع لها بالمدينة.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بإدارة المدينة مدى الحياة للحفاظ على الخدمات والجودة.

ولفت إلى أنه تم تشكيل إدارة متخصصة تتولى كافة المهام لتوفير احتياجات المستثمرين وإنهاء الإجراءات، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بتلك الخدمات دون مقابل.

وأوضح أن المساحة الإجمالية تضم 20 % طرق و5 % مساحات خضراء و5 % خدمات متنوعة، ويتمتع المستثمر الحاصل على أراضي وفقاً للحوافز الأخيرة المقدمة من الدولة بإعفاء ضريبي يصل إلى نصف تكلفة الاستثمارات لفترة 7 سنوات ونصف، كما تعامل المواد الخام والورادات معاملة حرة ولا يفرض عليها جمارك، مؤكدا إتاحة الأراضي للمستثمرين بنظام التمليك.

وأوضح أن الشركة ستقوم بتوصيل المياه للمشروع خلال أيام ويتم مراعاة تنفيذ بنية تكنولوجية على أعلى مستوى تتناسب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.