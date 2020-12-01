محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف من تنفيذ مشروعات البنية التحتية

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيا مصغرا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء جمال عبدالرشيد، سكرتير عام المحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، ورئيس مدينة دهب، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحي، وأعمال الرصف والتجميل والتطوير خلال المدة الزمنية المحددة بالخطة.

وأكد المحافظ، أنه سيرى عددا من الجولات التفقدية بكافة المدن خلال الأسبوع المقبل، لمتابعة الموقف على أرض الواقع.

كما أكد خلال الاجتماع على الاستعداد لجولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب في الدائرة الثانية، التي تضم مدن خليج السويس، والمقرر انطلاقها الإثنين، الموافق 7 ديسمبر الجاري.