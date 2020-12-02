تعليم القليوبية: مجالس الأمناء شريك في النهوض بالمنظومة

أكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على دور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في دعم العملية التعليمية والنهوض بها، باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق منظومة تعليمية مبنية على الشراكة المجتمعية والتعليمية الهادفة للنهوض والارتقاء بالوطن.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، في كلمته خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتور محمد عطيه الفيومي رئيس مجلس الأمناء ، وبحضور سماح ابراهيم وكيل المديرية ورؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والذي يعقد في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى أن المجلس نجح في تحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي بما انعكس على الطلاب وعلى المجتمع التعليمي ووضع ركيزة رئيسية لدعم وتحسين التعليم بالمحافظة وزيادة فعالية المؤسسات التعليمية وتمكينها من تحقيق وظيفتها التربوية والعلمية والمجتمعية.

وأكد الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم أن مجالس الأمناء عززت من العلاقة بين المدرسة والمجتمع كعلاقة تتكامل فيها مسؤولية الدولة عن التعليم مع مسئولية المجتمع، مشيدا بدور رئيس المجلس في الدعم الدائم المستمر للعملية التعليمية بالمحافظة.

وأشارت سماح إبراهيم وكيل المديرية إلى أن مجالس الأمناء والمعلمين أداة فاعلة في تعزيز أليات التعاون ورعاية وحماية العلم والثقافة وتعزيز الأفكار الإيجابية والبناءة داخل المؤسسة التعليمية وتوثيق التعاون بين المؤسسة التعليمية والمجتمع.

من جانبه أشاد الدكتور، محمد عطيه الفيومي رئيس مجلس أمناء التعليم بالقليوبية بوكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ووكيل المديرية وبدورهما البناء في النهوض والارتقاء بمستوى التعليم بالمحافظة.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات والمشكلات التي تمس العملية التعليمية وتم طرح عددا من الحلول من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم والذي أكد على حل المشكلات من خلال الأسلوب العلمي والحوار البناء.